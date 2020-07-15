طريقة الحصول على قرض صندوق التنمية الصناعية

كشف صندوق التنمية الصناعية، مراحل طلب العملاء والمستثمرين للقرض من الصندوق، مشيرًا إلى أنه يسعى لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي، وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، من خلال المساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية.

وأوضح صندوق التنمية الصناعية، أنه يواصل نشاطه الريادي في تنمية القطاع الصناعي المحلي ومواكبة التطورات، عبر التكامل مع الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

مراحل الحصول على قرض صناعي

وأشار صندوق التنمية الصناعية، إلى أن طلب القرض يمر عبر ثلاث مراحل، تتمثل في تسجيل طلب الحصول على قرض ثم مرحلة التقييم والموافقة على طلب القرض ووصولًا إلى مرحلة صرف القرض والمتابعة.

وبيّن صندوق التنمية الصناعية، أن كل مرحلة من مراحل طلب القرض لها عدة متطلبات وشروط، كما لفت إلى أن هناك بعض المستندات والمرفقات التي تكون مطلوبة خاصة في مرحلتي التسجيل ومرحلة التقييم والموافقة.

إجراءات وشروط الحصول على قرض

وأوضح صندوق التنمية الصناعية، أن المرحلة الأولى هي مرحلة التسجيل، لافتًا أنه في هذه المرحلة يقوم العميل بإنشاء حسابٍ عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، ويقدم طلبًا مبدئيًا للحصول على القرض مُضمنًا فيه التفاصيل التالية:

- معلومات عن القطاع

- بيانات الترخيص

- بيانات الشركة

- تفاصيل المنتج

- بيانات ملكية المشروع

- الملاءة الماليّة

‏- معلومات حول البنك (في حالة كان المالك أجنبياً)

‏- بيانات الشخص المصرح له

وأشار صندوق التنمية الصناعية، إلى أنه بمجرد تقديم العميل طلبًا مبدئيًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي، يوجه الطلب آليًا عبر البوابة الإلكترونية إلى قائد فريق علاقات الائتمان.

وأوضح صندوق التنمية الصناعية، أنه في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم والموافقة والتي تنقسم لثلاث مراحل هي:

الدراسة المبدئية

مرحلة التقييم والاعتماد

مرحلة توقيع العقد

وأشار صندوق التنمية الصناعية، إلى أن في مرحلة الدراسة فيها يُراجع قائد فريق علاقات الائتمان الطلب المبدئي عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، مشيرًا إلى طلب القرض يُقبل بشكل مبدئي إذا استوفى العميل المتطلبات التالية:

- استمارة الطلب صحيحة ومكتملة

‏‏- ترخيص صناعي سار المفعول/ ترخيص استثمار صناعي من الهيئة العامة للاستثمار

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(SAGIA) أي تراخيص أخرى ذات علاقة.

- دراسة جدوى اقتصادية وافية عند الحاجة.

- المستندات المطلوبة من قبل المستشارين الفنيين إذا لزم الأمر، وهي

‏‏- عروض أسعار الآلات والمعدات/ عقودها ومستندات التخليص الجمركي (في حال استلامها بالفعل(.

‏- إجراءات توريد المواد الخام، واتفاقية توريد الأدوات.

‏‏- عقود وأسعار البناء والأعمال المدنية، والرسومات الهندسية و جدول الكميات.

- سجل تجاري سار المفعول.

‏‏- مستندات النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للشركة أو اتفاقية الشراكة، موثقة حسب النظام من قبل كاتب العدل (باستثناء الملكيات الفردية(.

- بيانات الملاءة المالية الشخصية للمالكين/ الشركاء

- نسخ من بطاقات هوية الملّاك.

‏- اتفاقية تأجيرٍ موقع المشروع سارية المفعول من المدينة الصناعية التي سيقام فيها المشروع، وإن أُقيم المشروع على أرض مملوكة ملكية خاصة، فمن الضروري تقديم نسخة سارية من رخصة البناء وتصريح تشغيل المشروع على الموقع المقترح، من قبل الجهات المعنية.

‏- صك الملكية في حال كان المشروع على أرض خاصة.

‏- الاتفاقية/ الاتفاقيات الفنية (إن وجدت(.

‏- اتفاقية/ اتفاقيات الترخيص (إن وجدت(.

‏- بوليصة التأمين (إن وجدت(

- إقرارات الشركة.

- الوكالات القانونية اللازمة.

‏- اتفاقيات المبيعات/ التسويق، بما في ذلك خطط التصدير (إن وجدت(

وأوضح صندوق التنمية الصناعية، أنه يمر القرض بعد ذلك بمرحلة التقييم والاعتماد ثم مرحلة توقيع العقد والتي فيها يُقبل طلب القرض رسميًا في هذه المرحلة، ويُبلّغ العميل خطيًا بشروط وأحكام القرض مضمنةً في خطاب التزام. وعند قبول العميل ذلك وتوقيعه على خطاب الالتزام، ستكون اتفاقية القرض واتفاقية رسوم المتابعة جاهزة للتوقيع بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها مسبقًا.

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