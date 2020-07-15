قيادة التحالف: سقوط صاروخ باليستي حوثي وسط المدنيين في مأرب

الميليشيات تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنَّ الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا من الداخل اليمني وسقط وسط المدنيين بمدينة مأرب.
وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكنية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين، وأنَّ عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمّد ضد المدنيين الأبرياء، الذي يأتي في سياق نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.
وأكّد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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