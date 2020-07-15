3 مواطنين يرتكبون 47 واقعة جنائية قبل سقوطهم في قبضة شرطة الشرقية

سرقة منازل ومركبات وسلب عمالة بعد انتحال المتهمين صفة رجال أمن
كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، عن ملابسات إلقاء القبض على 3 أشخاص بعد ارتكابهم 47 واقعة جنائية.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على 3 مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر)؛ وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية.
وشملت الوقائع الجنائية سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.
وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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