

القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة شفاء، و 4008 حالات وفاة.

//انتهى//

01:06ت م

0282



القاهرة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 73 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة شفاء، و 4008 حالات وفاة.//انتهى//01:06ت م0282

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 929 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و73 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.