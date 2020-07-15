السعودية اليوم / افتتاح كلية البترجي الطبية ومركز الأطباء السعوديين بخميس مشيط



أبها 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، افتتح وكيل إمارة منطقة عسير المُكلّف محمد بن ناصر بن لبدة مساء أمس، كلية البترجي الطبية، ومركز الأطباء السعوديين التخصصي بمحافظة خميس مشيط، بحضور المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط.

وأكد بن لبدة خلال كلمته بهذه المناسبة أن سمو الأمير تركي بن طلال يدعم ويشجع القطاع الخاص للقيام بأعمالهم تجاه الوطن والمواطن، مشيداً بمركز الأطباء السعوديين التخصصي الذي يعمل فيه أبناء المنطقة من الاستشاريين بالمستشفى السعودي الألماني.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن كلية البترجي وأقسامها وعن مركز الأطباء السعوديين التخصصي، ثم ألقى المهندس صبحي بترجي كلمة أثنى فيها على الجهود المقدمة من الجهات التي ساعدت في النهوض بالقطاع الصحي في منطقة عسير ، مؤكداً أن المنطقة تزخر بالكفاءات من الطلاب والطالبات في هذا المجال.

وشهد وكيل إمارة منطقة عسير توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية في العديد من مجالات التعاون والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب.

كما دشن وكيل إمارة عسير ، مبادرة " نحن معكم " المعنية بمتابعة المرضى المصابين بفيروس

// انتهى //

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أبها 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، افتتح وكيل إمارة منطقة عسير المُكلّف محمد بن ناصر بن لبدة مساء أمس، كلية البترجي الطبية، ومركز الأطباء السعوديين التخصصي بمحافظة خميس مشيط، بحضور المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط.وأكد بن لبدة خلال كلمته بهذه المناسبة أن سمو الأمير تركي بن طلال يدعم ويشجع القطاع الخاص للقيام بأعمالهم تجاه الوطن والمواطن، مشيداً بمركز الأطباء السعوديين التخصصي الذي يعمل فيه أبناء المنطقة من الاستشاريين بالمستشفى السعودي الألماني.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن كلية البترجي وأقسامها وعن مركز الأطباء السعوديين التخصصي، ثم ألقى المهندس صبحي بترجي كلمة أثنى فيها على الجهود المقدمة من الجهات التي ساعدت في النهوض بالقطاع الصحي في منطقة عسير ، مؤكداً أن المنطقة تزخر بالكفاءات من الطلاب والطالبات في هذا المجال.وشهد وكيل إمارة منطقة عسير توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وكلية البترجي الطبية في العديد من مجالات التعاون والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب.كما دشن وكيل إمارة عسير ، مبادرة " نحن معكم " المعنية بمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا والمعزولين في منازلهم باستخدام منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية، ثم اطلع على الأقسام العلمية بالكلية وتجهيزاتها، إلى جانب الاطلاع على العيادات الطبية والأقسام التخصصية، والأجهزة الطبية في مركز الأطباء السعوديين التخصصي.// انتهى //01:00ت م0277

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