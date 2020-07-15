

السيح 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أغلقت بلدية الخرج اليوم ، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من

وأكدت البلدية أهمية المتابعة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها .

وأفادت أن إدارة الرقابة الصحية أتلفت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وضبطت عمالة في عدد من المطاعم لا تحمل شهادات صحية ، وطُبقت الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

// انتهى //

00:59ت م

0276



السيح 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأغلقت بلدية الخرج اليوم ، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأكدت البلدية أهمية المتابعة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها .وأفادت أن إدارة الرقابة الصحية أتلفت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وضبطت عمالة في عدد من المطاعم لا تحمل شهادات صحية ، وطُبقت الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.// انتهى //00:59ت م0276

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق 16 منشأة تجارية بالسيح لمخالفتها الاشتراطات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.