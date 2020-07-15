السعودية اليوم / نجاح عملية نادرة لإغلاق الفتحة بين المريء والرئة في مركز القلب في القصيم



بريدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

نجح مركز القلب بالقصيم بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة بإجراء عملية نادرة لمريضة تعاني من التهاب شديد بالرئة وتجمع صديدي

ناتج عن مضاعفات عملية قص المعدة، مما أدى إلى وجود قناة وفتحة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، حيث أظهرت الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية والمنظار العلوي وجود فتحة بين الجهازين وهي من المضاعفات النادرة .

وقد أخذت المريضة إلى معمل القسطرة القلبية في مركز القلب وعمل منظار وتحديد مكان الفتحة بالصبغة ، حيث تمكن الفريق الطبي من إغلاق الفتحة بنجاح وفي وقت قياسي .

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