السعودية اليوم / بلدي أبو عريش يبحث احتياجات المحافظة من خدمات المياه



أبوعريش 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

التقى مدير فرع المياه بمحافظة أبو عريش ياسر بن محمد الحمزي بمقر الإدارة اليوم، برئيس المجلس البلدي بالمحافظة ناصر بن محمد الشريف.

وجرى في اللقاء، بحث احتياجات أبوعريش من خدمات المياه خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ونمو، والمشروعات القائمة، وآلية التكامل بين المجلس وفرع المياه، مما يعزز جوانب الشراكة مع المجلس البلدي.

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