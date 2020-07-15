السعودية اليوم / السودان تُسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 117 إصابة جديدة بـفيروس

وأوضح وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في السودان وصل إلى 10417 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات إلى 659 حالة، بينما تماثل للشفاء 5579 حالة.

// انتهى //

00:49ت م

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الخرطوم 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 117 إصابة جديدة بـفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدة وتعافي 176 من المصابين بالفيروس.وأوضح وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين في السودان وصل إلى 10417 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات إلى 659 حالة، بينما تماثل للشفاء 5579 حالة.// انتهى //00:49ت م0273

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