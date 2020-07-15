السعودية اليوم/ بلدي المدينة يقوم بجولات ميدانية للوقوف على عدد من المشاريع



المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

قامت لجنة الشؤون الهندسية والفنية بالمجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة اليوم بجولات ميدانية على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها للوقوف على مدى نسبة الإنجاز.

وشملت الجولة مشروع تطوير طريق الملك سلمان الذي أنجز منه نحو ٥٠٪، ومشروع توسعة دوار طريق الملك سلمان و مشروع إنشاء جسر ودوران التفاف بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله.

وأشار رئيس اللجنة الهندسية والفنية في بلدي المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن عويمر السحيمي إلى أن تلك الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المجلس لمتابعة سير العمل بمشاريع الطرق والتقاطعات الجاري تنفيذها ورفع تقارير للمجلس عليها.

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23:35ت م

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