السعودية اليوم / بلدية العتيبية بمكة تضبط مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية



مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة جميع المواقع التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر بن خضر آل زيد أن المطبخ العشوائي مُخالف للاشتراطات الصحية، ويُطبخ في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وهو تابع لأحد المطاعم، حيث يُذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفاً للأنظمة و التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية، مشيراً إلى أنه أُتلف 120 كغم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأُغلق الموقع وطُبقت لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية و الإجراءات النظامية بحقهم.

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23:34ت م

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