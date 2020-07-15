السعودية اليوم / إصابة واحدة بفيروس كورونا وأربع حالات شفاء جديدة في توغو



لومي 23 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أعلنت المصالح الصحية في توغو تسجيل إصابة واحدة بفيروس

وكشفت المصادر أن عدد الوفايات جراء الفيروس بلغ 15 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 517 شخصاً بعد تعافي أربعة مصابين.

// انتهى //

23:32ت م

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لومي 23 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت المصالح الصحية في توغو تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 721 مصاباً.وكشفت المصادر أن عدد الوفايات جراء الفيروس بلغ 15 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 517 شخصاً بعد تعافي أربعة مصابين.// انتهى //23:32ت م0260

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