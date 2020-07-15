السعودية اليوم / الإمارات تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

سجلت الإمارات 375 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفياً.

// انتهى //

23:30ت م

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أبوظبي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 55,573 حالةً.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفياً.// انتهى //23:30ت م0259

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