السعودية اليوم / 72 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا



نواكشوط 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 72 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد الإصابات بلغ 5518 حالةً، منها 2664 حالة شفاء، و149 وفاة.

// انتهى //

23:29ت م

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نواكشوط 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد الإصابات بلغ 5518 حالةً، منها 2664 حالة شفاء، و149 وفاة.// انتهى //23:29ت م0258

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