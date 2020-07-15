مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: سنصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة المزيد

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الثلاثاء، قدرة القوات المسلحة على صد أي هجوم تركي على مدينتي سرت والجفرة.



وقال المحجوب معلقا على دعوة مجلس النواب الليبي للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي والعربي على الأراضي الليبية: إن أمن مصر من أمن ليبيا، وتجمع البلدين مصلحة حقيقية بعكس تركيا.

وأضاف المحجوب أن مصر هي الشريك الحقيقي لليبيا لحماية الشرعية، وثروات البلاد، ومن الطبيعي أن تكون حاضرة في الأزمة، إذا ما رأت ذلك، لأن ما يحدث يؤثر على أمنها القومي.

وأمس الإثنين، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطر يداهم البلدين.

وأكد المجلس أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ".

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وتابع أن "الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي".

وأعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي.

وجاء في بيان التأييد الذي اطلعت عليه "العين الاخبارية"، أن "القبائل الليبية تقف ضد المشروع التركي وستتصدى له بكل ما لديها من قوة".

وفي وقت سابق، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة، والمعركة القادمة لن تكون ليبية فقط، وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية للتصدي للمخطط التركي الذي يهدد أمن السلم بالمنطقة.

وأكد أن القوات المسلحة لن تبدأ بالهجوم، ولكنها ستتصدى لأي محاولات من المليشيات أو القوات التركية للاقتراب من مواقعها، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مناطق النفط، من المليشيات المسلحة.