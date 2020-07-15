، "المرور": استخدام "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط.. وهذه عقوبتها المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - غرَّدت لتوضيح إيقاع المخالفة حال الاستعمال بشكل مفاجئ ولغير الضرورة

قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام المكابح "الفرامل" يكون عند الحاجة فقط، وشددت على أن استخدامها لغير الحاجة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة تصل إلى ٥٠٠ ريال.

وفي التفاصيل، ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر"، أن استعمال المكابح "الفرامل" بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية قدرها من ٣٠٠ ريال / ٥٠٠ ريال.