محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الحالات المسجلة 55.573 مصابًا و335 وفاة سجَّلت الإمارات اليوم الثلاثاء 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 55.573 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة شخص واحد من المصابين بالفيروس؛ ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفَّى. الإمارات تسجِّل 375 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-15 سجَّلت الإمارات اليوم الثلاثاء 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 55.573 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة شخص واحد من المصابين بالفيروس؛ ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفَّى. Advertisements 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 12:06 AM بلغ إجمالي الحالات المسجلة 55.573 مصابًا و335 وفاة بلغ إجمالي الحالات المسجلة 55.573 مصابًا و335 وفاة سجَّلت الإمارات اليوم الثلاثاء 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 55.573 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم إلى وفاة شخص واحد من المصابين بالفيروس؛ ليبلغ عدد المتوفين 335 متوفَّى. ، الإمارات تسجِّل 375 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة ،

المصدر : الخليج 365

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