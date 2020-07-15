- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق مطبخًا وستة محال مهنية مخالفة.
أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر مبينًا أنه ضمن جهود البلدية الرقابية اليومية تم رصد عددٍ من المخالفات الصحية، وتم إغلاق مطبخ مخالف في بارق.
وأضاف أن مراقبي قسم رقابة الأسواق أغلقوا ستة محال مهنية مخالفة في وادي الخير بمركز ثلوث المنظر نظرًا لعدم تطبيقها الاشتراطات البلدية، كما تم إشعار عدد من المحال بتحسين الواجهات وعدم العرض خارج حدود المحال ضمن معالجة التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، ومؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 12:31 AM
"آل مبشر": تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفينبلدية بارق تغلق مطبخًا و6 محال مهنية مخالفة
أغلق قسما صحة البيئة ورقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق مطبخًا وستة محال مهنية مخالفة.
أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر مبينًا أنه ضمن جهود البلدية الرقابية اليومية تم رصد عددٍ من المخالفات الصحية، وتم إغلاق مطبخ مخالف في بارق.
وأضاف أن مراقبي قسم رقابة الأسواق أغلقوا ستة محال مهنية مخالفة في وادي الخير بمركز ثلوث المنظر نظرًا لعدم تطبيقها الاشتراطات البلدية، كما تم إشعار عدد من المحال بتحسين الواجهات وعدم العرض خارج حدود المحال ضمن معالجة التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، ومؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.
، بلدية بارق تغلق مطبخًا و6 محال مهنية مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بارق تغلق مطبخًا و6 محال مهنية مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.