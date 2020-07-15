، "بلومبيرغ": "أرامكو" الأولى عالميًا رغم "جائحة كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - متفوقة على عملاق التقنية "آبل"

كشف تقرير وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أن عملاق التقنية "آبل" لم يتمكن من تجاوز القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي "أرامكو" والتي تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية على الرغم من تأثر أسواق النفط العالمية بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن "آبل" حققت يوم الاثنين من الأسبوع الحالي مكاسب 4.2 % بقيمة سوقية تزيد على 1.70 تريليون دولار، مقارنة بشركة أرامكو 1.78 تريليون دولار بناء على أسعار التداول الحالية.