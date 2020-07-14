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السعودية تسجل 7718 حالة تعافٍ جديدة وانخفاض الحالات المؤكدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 2692 حالة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (237803) حالات، من بينها (57960) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2230) حالة حرجة.

 

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد المتعافين وصل إلى (177560) حالة بإضافة (7718) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2283) حالة، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.

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