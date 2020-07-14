السعودية | الجامعة العربية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ على المملكة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة بدون طيار وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكداً ثقته في قُدرات قوات تحالف دعم الشرعية التي نجحت في اعتراض هذه الهجمات.

وقال أبو الغيط -في بيان صحفي اليوم-:إن ميلشيا الحوثي، بإصرارها على ارتكاب مثل تلك الأعمال العدائية في مواجهة المملكة، تتحمل المسؤولية كاملة عن استمرار الحرب اليمنية مع كل ما تتسبب فيه من معاناة للشعبِ اليمني.

وأكد أن الضحية الأولى للممارسات الحوثية هي الشعب اليمني الذي تسعى الغالبية من أبنائه للسلام وإنهاء الحرب، بينما تُصر فئة قليلة على تحقيق مصالحها وتلبية مطالب داعميها الإقليميين على حساب الأكثرية من أبناء الشعب.