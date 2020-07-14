سعودية تتأهل لدور نصف النهائي

2020-07-15

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

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تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى دور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الالكترونية للجامعات فيفا 20، بعد تغلبها على لاعبة منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2 وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1، وبذلك تقابل ممثلة الوطن غداً الأربعاء لاعبه المنتخب الإماراتي في مواجهة حاسمة في دور نصف النهائي.

وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني للاعبة نجد فهد التهنئة بالتأهل، وتمنى لها التوفيق في مباراة نصف النهائي في البطولة والحصول على اللقب وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي والذي يعتبر إنجاز غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الالكترونية، وتمنى أن يسجل هذا اللقب باسم الوطن.

وأضاف أن ماقدمته نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف السعودية في كل محفل عالمي تشارك به.

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