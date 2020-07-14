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واتساب يعود للعمل بعد عطل مفاجئ
متابعات الخليج 365 - الرياض
عاد تطبيق واتساب إلى العمل مجددًا، بعد تعرضه لعطل مفاجئ مساء اليوم الثلاثاء.
وقبل أيام أعلنت واتساب WhatsApp المملوكة لفيسبوك أن ملصقاتها المتحركة أصبحت متاحة للمستخدمين.
وأكدت منصة واتساب الأسبوع الماضي أن الملصقات المتحركة ستُطرح لجميع المستخدمين في الأيام القادمة.
وتسمى حزمة الملصقات الأولى التي قدمتها منصة المراسلة Playful Piyomaru وهي متاحة للتنزيل في متجر الملصقات.
وبحسب تقرير الأسبوع الماضي في WABetaInfo، وهو موقع ويب يتتبع تحديثات WhatsApp مبكرًا، سيسمح واتساب للمستخدمين بتنزيل ملصقات متحركة من جهات خارجية وتثبيتها على النظام الأساسي.
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