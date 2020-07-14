واتساب يتعرض لعطل مفاجئ

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض تطبيق واتساب لعطل مفاجئ مساء اليوم الثلاثاء، فيما لم يتضح سببه بعد.

وبحسب مستخدمين، تعرض تطبيق واتساب للعطل في العديد من الدول، لكن لم تصدر الشركة أي توضيحات رسمية بشأن السبب.

وقبل أيام أعلنت واتساب WhatsApp المملوكة لفيسبوك أن ملصقاتها المتحركة أصبحت متاحة للمستخدمين.

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وأكدت منصة واتساب الأسبوع الماضي أن الملصقات المتحركة ستُطرح لجميع المستخدمين في الأيام القادمة.

وتسمى حزمة الملصقات الأولى التي قدمتها منصة المراسلة Playful Piyomaru وهي متاحة للتنزيل في متجر الملصقات.

وبحسب تقرير الأسبوع الماضي في WABetaInfo، وهو موقع ويب يتتبع تحديثات WhatsApp مبكرًا، سيسمح واتساب للمستخدمين بتنزيل ملصقات متحركة من جهات خارجية وتثبيتها على النظام الأساسي.

وكجزء من الطرح، ستضيف واتساب WhatsApp حزمة ملصقات متحركة جديدة.

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