محمد بن مسعود - الدمام - توقَّف تطبيق الواتساب عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في دول عدة، بينها السعودية. ويعاني مستخدمو التطبيق توقُّف عملية التحديث وإرسال واستقبال المراسلات. فيما لم تعلن الشركة حتى الآن الأسباب.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 11:31 PM Advertisements توقُّف مفاجئ لتطبيق الواتساب في دول عدة بينها السعودية توقُّف مفاجئ لتطبيق الواتساب في دول عدة بينها السعودية توقَّف تطبيق الواتساب عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في دول عدة، بينها السعودية. ويعاني مستخدمو التطبيق توقُّف عملية التحديث وإرسال واستقبال المراسلات. فيما لم تعلن الشركة حتى الآن الأسباب. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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