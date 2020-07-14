، توقُّف مفاجئ لتطبيق الواتساب في دول عدة بينها السعودية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توقَّف تطبيق الواتساب عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في دول عدة، بينها السعودية.
ويعاني مستخدمو التطبيق توقُّف عملية التحديث وإرسال واستقبال المراسلات. فيما لم تعلن الشركة حتى الآن الأسباب.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 11:31 PM
توقَّف تطبيق الواتساب عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في دول عدة، بينها السعودية.
ويعاني مستخدمو التطبيق توقُّف عملية التحديث وإرسال واستقبال المراسلات. فيما لم تعلن الشركة حتى الآن الأسباب.
، توقُّف مفاجئ لتطبيق الواتساب في دول عدة بينها السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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