- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخًا عشوائيًّا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة المواقع كافة التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قِبل المخالفين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن المطبخ العشوائي مخالف للاشتراطات الصحية، ويتم الطبخ في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وهو تابع لأحد المطاعم؛ إذ يتم الذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى أنه تم إتلاف 120 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاق الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 11:29 PM
"آل زيد": إتلاف أطعمة غير صالحة للاستهلاك وإغلاق الموقع
ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخًا عشوائيًّا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة المواقع كافة التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قِبل المخالفين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن المطبخ العشوائي مخالف للاشتراطات الصحية، ويتم الطبخ في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وهو تابع لأحد المطاعم؛ إذ يتم الذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى أنه تم إتلاف 120 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاق الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
، ضَبْط مطبخ عشوائي داخل أحد الأحياء السكنية بـ"عتيبية مكة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضَبْط مطبخ عشوائي داخل أحد الأحياء السكنية بـ"عتيبية مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.