، العثور على المفقود "صالح الشمري" بصحة جيدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه تقدموا بالشكر لـ"الخليج 365" وقرائها

تمكنت الجهات الأمنية بمدينة حائل من العثور على المفقود "الشمري"، وأعلنت أسرة الشاب "صالح الشمري"، العثور على مفقودهم بصحة وعافية، بعد اختفائه منذ الخميس الماضي عقب خروجه من منزله بإسكان البحرية، صباح يوم الخميس الماضي، دون معرفة وجهته.

وتقدّمت أسرة "الشمري" بشكرها وتقديرها لـ"الخليج 365" وقرّائها على مساندتهم الجهود الأمنية في البحث عن مفقودهم؛ من خلال بحثهم ومتابعتهم مستجدات اختفائه.

وكانت "الخليج 365" نشرت مناشدة أسرة "المفقود الشمري" بمساندة الجهود الأمنية التي تبحث عنه، قبل أن تعثر عليه بصحة جيّدة في مدينة حائل حيث يجري إعادته لمنطقة الرياض لدى ذويه.