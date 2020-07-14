محمد بن مسعود - الدمام - ناقش روزنامة الموسم الرياضي المقبل عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر. وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم. وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة. المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-14 عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر. وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم. وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة. Advertisements 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 10:34 PM ناقش روزنامة الموسم الرياضي المقبل ناقش روزنامة الموسم الرياضي المقبل عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر. وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم. وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة. ، المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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