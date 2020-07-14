، الاتحاد يقرّر معاقبة "المولد".. والفريق يواجه نجران وديًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد أحمد صادق دياب: سنطبق بحقّ فهد المولد اللائحة الداخلية للنادي، وذلك لمغادرته معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًّا بمنطقة عسير استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.
وغادر المولد معسكر الاتحاد منذ أيام قليلة، وذلك بسبب خلاف مع إدارة النادي على مستحقّات متأخّرة له تصل إلى 20 مليون ريال.
وأضاف متحدث الاتحاد خلال تصريحات إذاعية: "فهد المولد ابن النادي ونعتزّ به، وعودته هو الوضع الطبيعي، وكونه اعتذر فهذا أمر جيد؛ لأنه أخطأ وستطبق عليه اللائحة الداخلية، ولكن لن نعلن العقوبة لأن هذا موضوع داخلي بين اللاعب والنادي.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة أبها.
حيث خصصت الفترة الصباحية من برنامج الفريق لإجراء الفحوصات الطبية الاحترازية، فيما تركز التدريب المسائي على الجوانب الفنية والمهارية.
وتقرَّر أن يخوض الفريق الكروي مساء غد الأربعاء، أولى مواجهاته الودية في معسكره التحضيري أمام فريق نجران.
الاتحاد يقرّر معاقبة "المولد".. والفريق يواجه نجران وديًّاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-14
قال المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد أحمد صادق دياب: سنطبق بحقّ فهد المولد اللائحة الداخلية للنادي، وذلك لمغادرته معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًّا بمنطقة عسير استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.
وغادر المولد معسكر الاتحاد منذ أيام قليلة، وذلك بسبب خلاف مع إدارة النادي على مستحقّات متأخّرة له تصل إلى 20 مليون ريال.
وأضاف متحدث الاتحاد خلال تصريحات إذاعية: "فهد المولد ابن النادي ونعتزّ به، وعودته هو الوضع الطبيعي، وكونه اعتذر فهذا أمر جيد؛ لأنه أخطأ وستطبق عليه اللائحة الداخلية، ولكن لن نعلن العقوبة لأن هذا موضوع داخلي بين اللاعب والنادي.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة أبها.
حيث خصصت الفترة الصباحية من برنامج الفريق لإجراء الفحوصات الطبية الاحترازية، فيما تركز التدريب المسائي على الجوانب الفنية والمهارية.
وتقرَّر أن يخوض الفريق الكروي مساء غد الأربعاء، أولى مواجهاته الودية في معسكره التحضيري أمام فريق نجران.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:45 PM
قال المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد أحمد صادق دياب: سنطبق بحقّ فهد المولد اللائحة الداخلية للنادي، وذلك لمغادرته معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًّا بمنطقة عسير استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.
وغادر المولد معسكر الاتحاد منذ أيام قليلة، وذلك بسبب خلاف مع إدارة النادي على مستحقّات متأخّرة له تصل إلى 20 مليون ريال.
وأضاف متحدث الاتحاد خلال تصريحات إذاعية: "فهد المولد ابن النادي ونعتزّ به، وعودته هو الوضع الطبيعي، وكونه اعتذر فهذا أمر جيد؛ لأنه أخطأ وستطبق عليه اللائحة الداخلية، ولكن لن نعلن العقوبة لأن هذا موضوع داخلي بين اللاعب والنادي.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مدينة أبها.
حيث خصصت الفترة الصباحية من برنامج الفريق لإجراء الفحوصات الطبية الاحترازية، فيما تركز التدريب المسائي على الجوانب الفنية والمهارية.
وتقرَّر أن يخوض الفريق الكروي مساء غد الأربعاء، أولى مواجهاته الودية في معسكره التحضيري أمام فريق نجران.
، الاتحاد يقرّر معاقبة "المولد".. والفريق يواجه نجران وديًّا ،
المصدر : الخليج 365
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