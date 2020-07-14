شكرا لمتابعة خبر عن المرور: استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير الضرورة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصحت الإدارة العامة للمرور، باستخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط؛ لسلامتك وسلامة من حولك. نصحت الإدارة العامة للمرور، باستخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط؛ لسلامتك وسلامة من حولك. وأوضحت أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، غرامتها تبلغ 300 إلى 500 ريال.

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