شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح إمكانية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية وصلاحيتها أقل من 14 شهرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات أنَّه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد العمال قائلًا: «أنا عامل منزلي وعندي عائلة أقدر أجدد هويتي وهي تنتهي الإقامة بعد شهرين وهل يشملني القرار بالإعفاء لمدة ثلاثة شهور بدون رسوم».
وردت الجوازات قائلة: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول».
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