شاهد.. بائع كودرد بريدة يُثير الجدل

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): وثّق الناشط عبدالرحمن المطيري، مقطع فيديو، لتوأمان في القصيم، يستثمران في بريدة بمشروع مربح بسيط. وثّق الناشط عبدالرحمن المطيري، مقطع فيديو، لتوأمان في القصيم، يستثمران في بريدة بمشروع مربح بسيط. وأوضح الفيديو، أحد الأطفال الذي يقوم بعمل مشروب الكودرد والشاي والقهوة وبيعها بجانب أحد طرق بريده. فيما ذكر، أحدهما أنه تواصل مع مشاهير لمساعدته في الترويج له، لكنهم اشترطوا مبالغ كبيرة للإعلان.

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