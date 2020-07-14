شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في بلقرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تمكنت بلدية محافظة بلقرن من إغلاق ثلاثة محلات تجارية، خلال جولة رقابية قام بها قسم صحة البيئة على المراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات وحلقات الخضار والفواكه.

وجاء ذلك ضمن إجراءات البلدية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث كثف قسم صحة البيئة من جولاتهم الرقابية.

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وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات وإنذار المخالفين ومجازاتهم عليها، حسب الأنظمة واللوائح، وإغلاق ثلاثة محلات؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.