شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي من ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس . تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي من ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس . وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على " تويتر " أن قيمة المخالفة 3.000ريال تتعدد بتعدد العمال. وجاء ذلك ضمن حملات الوزارة الرقابية للتأكد من تطبيقه وحماية العمال من خطر الإجهاد الحراري . وكانت وزارة العمل قد أعلنت منع العمل تحت آشعة الشمس منذ الشهرالماضي وذلك من 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً .

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