الخارجية: وفاة و21 إصابة جديدة بكورونا في السعودية وأميركا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، تسجيل حالة وفاة جديدة بين أبناء الجالية في السعودية بفيروس كورونا ، إضافة إلى إصابة 21 مواطنًا من الجالية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن حالة الوفاة الجديدة بكورونا تعود للمواطن ناصر جابر عبد القادر الحوراني (54) عاماً، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى51.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفادت الخارجية بأنه تم تسجيل21 إصابة جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولاية تنسي وولاية متشيغن. ليرتفع عدد الإصابات الى 1938. فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء للأحباب العالقين، استقبل صباح هذا اليوم، الدفعة الثانية من القادمين من أوروبا عبر فرانكفورت.

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وأضافت أن العالقين وصلوا هذا اليوم الى معسكر النويعمة وكان في استقبالهم أيضا طواقم وزارة الصحة وقوات الامن الوطني والشرطة والإدارة العامة للمعابر والحدود والأجهزة المختلفة.

كما استقبل الفريق التابع للخارجية، أيضا في معسكر النويعمة القادمين من سلطنة عمان، واطمئن في الاستراحة على مغادرة وفد آخر من المواطنين العالقين في الضفة في طريقهم إلى الإمارات العربية المتحدة.