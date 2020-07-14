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كشف المختص بالاستشارات القانونية ونظام المرور، الدكتور مساعد الربيش، آلية ضبط مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات بصورة آلية.

وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أن مخالفات عدم وجود تأمين على السيارة يتم رصدها مع مخالفات أخرى لنظام المرور، مشيرًا إلى أن المركبة التي تُرصد مخالفةً بالسير بسرعات عالية، على سبيل المثال، يتم تسجيل مخالفة أخرى عليها حال عدم وجود تأمين.

وأضاف أنه في حال تكرار المخالفات المرورية العادية بعد 10 أيام من المخالفة الأولى، فإن النظام لا يسجل مخالفة تتعلق بعدم وجود تأمين على السيارة مجددًا، ولكن ينتظر إلى ما بعد هذه المدة ليعاود تسجيلها مجددًا على المركبة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت الأسبوع الماضي اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، داعيةً ملاك المركبات للتحقق من وجود تأمين ساري المفعول للمركبة قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًا بدءا من 1 ذي الحجة 1441هـ.

