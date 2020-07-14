الجهات الأمنية تباشر التحقيق في الواقعة
تباشر الجهات الأمنية في الباحة حادثة وفاة مواطن في أحد شوارع المنطقة، وقالت مصادر «عاجل»، إنَّ مواطنين خمسينيين تربطهما صلة قرابة دبَّ بينهما خلاف شخصي خلال سيرهما في أحد شوارع قرية "القرى"، بالباحة، قبل أن يسقط أحدهما مغشيًا عليه، وتبيَّن لاحقًا أنه توفي.
وأكدت مصادر «عاجل»، أنَّ المتوفّى لا يوجد عليه أَي علامات عراك، إلا أنَّ وفاته حسب الكشف عليه في المستشفى بسبب توقف بالقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: وفاة مواطن بعد نقاش حادّ مع قريب له بأحد شوارع الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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