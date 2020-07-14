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النيابة العامة تحقق في واقعة احتجاز سوداني والتعدي عليه بالضرب

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الشرطة ألقت القبض على الجناة بعد تصوير الضحية

شرعت فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة في التحقيق مع عصابة مكونة من ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية على إثر قيامهم باحتجاز مقيم سوداني الجنسية والتعدي عليه بالضرب المبرح، وتصويره.

وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 أشخاص؛ لاحتجازهم مقيمًا سودانيًّا والتعدّي عليه بالضرب وتصويره، وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه لإخلاء سبيله، وأوضحت أنَّ الواقعة حدثت نتيجة خلافات مالية سابقة، وأنّه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

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