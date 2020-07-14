بالفيديو.. وزارة الصحة تفند علاقة المعقمات بأمراض القلب وتلف الجلد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حقيقة ما يتردد عن خطورة المعقمات ودورها في تلف الجلد وأمراض القلب، نافيًا المعلومات المتداولة في هذا الشأن وأن المعلومات المتداولة غير دقيقة ومبالغ فيها.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنَّ الوسيلة الأساسية لنظافة اليدين هي الماء والصابون، مشيرًا إلى أنَّ من يعاني من مشاكل في الجلد يمكنه اللجوء إلى المختصين للحصول على النصيحة حول الاستخدام الأمثل لهذه المعقمات.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7718 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، وهو أعلى عدد على الإطلاق للمتعافين منه منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في شهر مارس الماضي.

ووصل العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 177560، كما تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 237803، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2283 حالة، فيما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، و7718 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتصدرت مدينة الدمام قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 864 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ كما جاءت خميس مشيط ثانيًّا بـ814 وتم تسجيل522 في القطيف و509 في بريدة و453 في الطائف و349 في الخبر و222 في مكة المكرمة و208 في أبها و198 في الرياض.