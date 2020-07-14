أتاحت أمانة منطقة الرياض فرصة حصول أصحاب المطابخ في العاصمة على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1441، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين، وتوفر خيارات متعددة أمام السكان بما يسهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية. وسيتيح الإجراء تيسير ذبح الأضاحي في مواقع متفرقة من المدينة وقريبة للأحياء السكنية، وستعمل الأمانة على تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر لضمان التزام المطابخ بالاشتراطات المقررة، وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى. وحددت الأمانة إمكانية التقديم من خلال بوابتها الإلكترونية في موعد آخره الخميس 2 من ذي الحجة 1441.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح للمطابخ بالذبح خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.