الفيصل: لا بد أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن وجود فروع للجامعات في جميع محافظات المنطقة أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أبناء هذه المحافظات، لافتاً النظر إلى أن ذلك كان أحد أهم مخرجات إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان.

مراكز البحوث

دعا الأمير خالد الفيصل، لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري، إلى ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها، وأن يكون لها دورها في المجتمع، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات فيها وصولاً لتمكينها من المشاركة في وضع خطط تطوير محافظات المنطقة، والارتقاء بمستوى الخِدْمات، وتنمية المجتمعات المحلية.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

خطط القبول

عبّر عسيري عن شكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم غير المحدود للجامعة وبرامجها، ثمّ قدّم شرحاً عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، وكذلك خطتها للقبول للعام الجامعي المقبل.