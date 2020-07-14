استعراض خطط مسؤولي الحج والأمن العام

رأس وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اللقاء السنوي لقيادات الأمن العام ومسؤولي وزارة الحج والعمرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط المشتركة لموسم حج هذا العام 1441، ومتطلبات التطوير ورفع درجة الجاهزية، وتعزيز التنسيق المباشر في منظومة أعمال الحج والعمرة، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وناقش اللقاء السنوي إستراتيجيات التكامل في أداء المهام وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هذا العام بمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.

وتدارس المجتمعون مختلف الاستعدادات والخطط المشتركة لخدمة ضيوف الرحمن، واتخذت التوصيات اللازمة حيالها بما يسهم في تحقيق السلامة العامة من انتشار فيروس كورونا، الذي يشكل أحد المهددات والتحديات لتنظيم أي تجمع بشري، مع الحرص على إنجاز الخطط التنفيذية الاستثنائية، التي وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التي تراعي متطلبات الفترة الحالية بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها على الحجاج في هذا العام، لضمان تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

وفي ختام اللقاء أقرت مجموعة من التوصيات والاتفاق على تشكيل عدد من فرق العمل لوضع تفاصيل للحلول المقترحة ليتم العمل بها في هذا الموسم.