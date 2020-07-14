السعودية اليوم / المغرب تسجل 161 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا



الرباط 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 161 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13442 بعد تعافي 508 أشخاص.

// انتهى //

22:34ت م

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الرباط 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى16097، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 257 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 13442 بعد تعافي 508 أشخاص.// انتهى //22:34ت م0247

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