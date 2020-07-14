السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية



الدمام 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر) ، وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم لصفة رجال أمن )في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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21:37ت م

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