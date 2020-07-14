

المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

قدم مستشفى النساء والولادة بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 160248 مراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 .

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ استقبل 90456 حالة خلال النصف الأول لعام 2020 م.

كما استفاد 69792 مراجعا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية، كما عمل 5203 عمليات جراحية عامة ، وعمل 563702 من الفحوص المخبرية، وقام قسم الأشعة بعمل 35799 صورة أشعة .

وبلغ اجمالي المرضى المنومين 16517 كما أجري 2348 ولادة قيصرية و 4765 ولادة طبيعية , وبلغ إجمالي المواليد بلغ 7113 طفلا وطفلة.

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21:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 160 ألف مراجع لمستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة خلال النصف الأول من السعودية اليوم 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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