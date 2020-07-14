السعودية اليوم / 50 مزارعا وأجنحة متنوعة في مهرجان "البر" السادس في بللسمر



أبها 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان "البر" السادس بمقر سوق الاثنين بمركز "بللسمر"، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس مركز بللسمر محمد بدوي الأحمري.

وبدأت الفعالية بجولة لضيوف المهرجان على أجنحة المشاركين من المزارعين، ثم ألقى رئيس بلدية بللسمر حزام بن قبلان بن جديع كلمة الجهة المنظمة، أشار فيها إلى أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة 50 مزارعاً، يعرضون منتجات الحبوب المحلية مثل " البرٌ" و"الذرة" و"الشعير" وغيرها، إضافة إلى تخصيص ١٠ مواقع مجهزة بكامل الاحتياجات للأسر المنتجة بإشراف مباشر من البلدية، وذلك لدعم رائدات الأعمال، وكذلك توجد أجنحة لبيع العسل والسمن البلدي.

وأكد بن جديع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس"

واشتمل الحفل على قصيدة للشاعر علي بن سعد بن جاري، وعرض فيلم وثائقي عن المهرجان، ثم أُلقيت قصيدة نبطية للشاعر عبدالعزيز بن زميم، إضافةً إلى عروض شعبية لفرقة الفنون الشعبية بمركز بللسمر .

وفي ختام الحفل، شاهد الحضور أوبريتاً من كلمات وأداء سلمان بن محفوظ، وعوض بن نهار.

// انتهى //

20:26ت م

0223



أبها 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسانطلقت اليوم، فعاليات مهرجان "البر" السادس بمقر سوق الاثنين بمركز "بللسمر"، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس مركز بللسمر محمد بدوي الأحمري.وبدأت الفعالية بجولة لضيوف المهرجان على أجنحة المشاركين من المزارعين، ثم ألقى رئيس بلدية بللسمر حزام بن قبلان بن جديع كلمة الجهة المنظمة، أشار فيها إلى أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة 50 مزارعاً، يعرضون منتجات الحبوب المحلية مثل " البرٌ" و"الذرة" و"الشعير" وغيرها، إضافة إلى تخصيص ١٠ مواقع مجهزة بكامل الاحتياجات للأسر المنتجة بإشراف مباشر من البلدية، وذلك لدعم رائدات الأعمال، وكذلك توجد أجنحة لبيع العسل والسمن البلدي.وأكد بن جديع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس" كورونا " المستجد، من قبل الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم مثل: الشرطة والمرور والدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة، حيث تقوم الفرق الصحية بقياس درجة الحرارة لجميع زوار المهرجان الذي ستتواصل فعالياته على مدى 5 أيام، مع تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي بين الحضور.واشتمل الحفل على قصيدة للشاعر علي بن سعد بن جاري، وعرض فيلم وثائقي عن المهرجان، ثم أُلقيت قصيدة نبطية للشاعر عبدالعزيز بن زميم، إضافةً إلى عروض شعبية لفرقة الفنون الشعبية بمركز بللسمر .وفي ختام الحفل، شاهد الحضور أوبريتاً من كلمات وأداء سلمان بن محفوظ، وعوض بن نهار.// انتهى //20:26ت م0223

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