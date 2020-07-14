شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «أم القرى» و«هدية الحاج» لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

شهد رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مذكرة التعاون التي وقعها اليوم، وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي مع رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الدكتور يوسف الباحوث؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة والجمعية في مجالات الأعمال التطوعية والبرامج الإغاثية.

وتهدف المذكرة إلى توحيد جهود الأعمال التطوعية، ومشاركة البحوث والاستشارات والتدريب بين الجانبين ودعم العمل التطوعي عبر البرامج الإغاثية، وتأهيل المتطوعين والمتطوعات لتنفيذها بمهنية عالية وأداء مُتقَن.

وأوضح "الغامدي"، أن المذكرة التي جرى توقيعها بين جامعة أم القرى وجمعية هدية الحاج والمعتمر تسعى لتقديم خدمات إنسانية وإغاثية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين أوقات الضرورة والمواسم وأثناء الأزمات وفق أسس محددة ومنهجية علمية وعمل إداري ومؤسسي منظمَينِ يتسمان بالكفاءة والجودة.

من جانبه، أكد "الباحوث" أن جائحة كورونا بينتِ الحاجة الماسَّة لزيادة أعداد المتطوعين، والانخراط في مجال الأعمال الإنسانية ،وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.