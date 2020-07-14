شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 ارتكبوا 47 قضية جنائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر) ، وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم لصفة رجال أمن) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام. وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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