اخبار السعوديه

القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية في الشرقية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-14

القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية في الشرقية

جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية.

Advertisements

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر) ، وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم لصفة رجال أمن )في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا 47 قضية جنائية في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا