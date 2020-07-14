إجازة عيد الأضحى من 5 إلى 15 ذي الحجة

2020-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441 هـ، ستبدأ في 5 من ذي الحجة المقبل، الموافق 27 يوليو، وتستمر حتى 15 من ذي الحجة، ليعود الموظفون إلى عملهم يوم الخميس الـ16 من ذي الحجة الموافق 6 أغسطس.

إجازة عيد الأضحى 10 أيام:

وعلى الرغم من تقليص عدد الحجاج خلال موسم الحج الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا إلا أن إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام لم تتغير وبقيت عشرة أيامٍ.

في سياق متصل، سيكون الحج بنسبة 70% للمقيمين داخل السعودية بشرط خلوهم من فيروس كورونا، وتعهدهم بالالتزام بمدة الحجر الصحي التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة، وستكون الأولوية لمَن لا يعانون من أمراض مزمنة، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، وتكون أعمارهم بين 20- 50 عامًا، أما الـ30% المتبقية من إجمالي عدد الحجاج، فستقتصر فقط على الممارسين الصحيين، ورجال الأمن من المواطنين المتعافين من الفيروس، تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كافة مراحل مواجهة الجائحة.

صلاة عيد الأضحى:

كما وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

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جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا فيه على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

إجازة البنوك في عيد الأضحى:

كما حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع” خلال إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1441هـ.

وجاء تحديد الإجازة، وفقًا لبيان صادر عن “ساما”؛ استنادًا إلى المادة (16) من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على أن المؤسسة هي الجهة المختصة نظامًا، بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها “ساما” في هذا الشأن.

وأوضحت ساما في تعميم لها، أن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية بنهاية عمل يوم الثلاثاء 7 ذي الحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020، على أن تستأنف أعمالها يوم الأربعاء 15 ذي الحجة 1441هـ الموافق 5 أغسطس 2020 (حسب تقويم أم القرى).

وأكدت مؤسسة النقد، في هذا الصدد، على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها للعمل في فترات معينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها، والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

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